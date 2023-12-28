أسعار برامج رحلة حج الجمعيات الأهلية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برامج المستويات الثلاثة لرحلة حج الجمعيات الأهلية، والتي تم طرحها بين المتقدمين في مختلف المحافظات، لافتة إلى أنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، فقد تم وضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..« فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني .. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

وأضافت القباج أن تقدم 23400 مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر، مشددة على أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 168 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددة على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران ، التي ستقوم بنقل الحجاج ، حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.