ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت 11.5 مليون من مواطنين بالمنوفية بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز)، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (11 مليون و563 ألف جنيه) بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح بصفة دورية وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .