نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تهنئ مارين جرجس بإنجازاته في أولمبياد برلين 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، عن سعادتها بالإنجازات الرياضية للشاب مارين جرجس، أحد المصريين بالخارج، ضمن فعاليات الأولمبياد الخاص "برلين 2023".

وقالت الوزيرة: أتقدم بخالص التهاني لأحد أبنائنا الأبطال من شبابنا المصري بالخارج، مارين جرجس، لحصوله على الميداليات الذهبية والفضية وكذلك المركز الخامس، بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023" في رياضة الدراجات.

وأضافت "جندي": "أفتخر وأعتز بكل ما استطاع تحقيقه من إنجازات على المستوى الرياضي، وما استطاع تجاوزه من تحديات وصعوبات، وننتظر منه المزيد والمزيد من النجاحات، ونتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم".