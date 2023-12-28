نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يناقش المشاريع البحثية الجديدة مع رؤساء الشركات التابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع بعضًا من السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات المعنيين بخطة البحوث بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب السيد الوزير بالحضور، وأكد على أهمية دور البحث العلمي و ضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي وذلك للتمكن من توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وزيادة نسبتها بخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يخدم تطوير المنتجات النمطية للشركات وإدخال منتجات جديدة يتم إضافتها إلى عائلة منتجات شركات الإنتاج الحربي (العسكرية/المدنية).

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف مناقشة المشروعات البحثية الجديدة وكذا مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الاهتمام بالابحاث العلمية والتي تعمل على تطوير العملية التصنيعية وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي يولي اهتمامًا خاصا بالأبحاث العلمية وتطبيقها داخل الشركات والواحدات، مضيفًا أنه خلال الاجتماع تم عرض العديد من المشروعات البحثية الجديدة من قبل رؤساء مجالس الإدارات ومناقشة سبل تطبيقها داخل شركاتهم،فوزارة الإنتاج الحربي تسعى دائمًا لتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها،هذا بالإضافة إلى تخصيص رقم تليفون لتلقى الأبحاث العلمية والمقترحات عبر الرقم: 01070168748، وبريد إلكترونى: [email protected]