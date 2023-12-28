قائد القوات الجوية يلتقى رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الفريق / ستيفان ميل رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا .

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، كذلك تأكيد الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية ، فضلاً عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة فى مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابى فى دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية .

كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة .