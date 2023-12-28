إدخال 114 شاحنة مساعدات من معبر رفح لدعم الفلسطينيين في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، إنه تم إدخال 114 شاحنة و7 سيارات إسعاف اليوم الخميس، عن طريق منفذ كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وأضاف زايد، في تصريحات اليوم الخميس، إنه تم دخول 114 شاحنة مساعدات من معبر رفح ، في طريقها إلى منفذ كرم أبو سالم قبل إدخالها إلى قطاع غزة مع نهاية اليوم لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطينى.

وأضاف أنه جرى إدخال 7 سيارات إسعاف، واحدة من دولة قطر، و6 من دولة الكويت، للمساهمة في نقل الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات الميدانية في قطاع غزة.

وأشار رئيس فرع الهلال المصري إلى أنه جرى أمس تسليم 92 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الهلال الفلسطيني لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.