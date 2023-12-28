نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز أطفيح (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

حيث شملت الجولة متابعة التجهيزات النهائية مع اقتراب أجراء التشغيل التجريبي بمحطات كفر الواصلين والكداية والصالحية.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع محطات رفع مياه الصرف الصحي البرمبل( ١ ) وصول الرئيسية وصول( B ) والخرمان وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه الشهابي، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية ومن ناحية أخري تفقد النائب أعمال وضع طبقة السن بطريق الخرمان الرئيسي تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أطفيح. حيث تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التدبيش ووضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق المتربة من طريق ٢١ حتي كوبري الوسطي بطول ٣ كم

شدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز أطفيح

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