وزير العمل.. التحول الرقمى” الكامل يحقق خطة الدولة نحو ”المجتمع الرقمي”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - وزير العمل يوجه "إدارة المعلومات" بسرعة العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة و"المديريات"..

"الوزير " يطلب من الإدارات المختصة تقارير يومية عن الوضع الخاص بعمل "المنظومات الرقمية"

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شدد حسن شحاتة ،وزير العمل على ضرورة الإسراع من الانتهاء من العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة من المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وربطها بالمديريات والمكاتب الموزعة فى المحافظات ، وذلك لتسهيل وتيسير عملية تقديم الخدمة للمواطنين بشكل كريم ولائق وسريع، فى كافة مجالات عمل الوزارة ،وذلك فى إطار الإنتقال الكامل للعاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية ، ولضمان إستمرار تقديم الخدمات على المنظومات التى إعتمدتها الوزارة بدون توقف ، وتحديد المعوقات التى تواجه سير العمل، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة ، وحث العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى تحقيق هذا الهدف فى أسرع وقت ممكن ، وتقديم تقارير دورية ويومية عن الوضع الخاص بعمل المنظومات الرقمية..

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة ، اليوم الخميس بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع المسؤولين والعاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة ، حيث كلف "الوزير" مهام المتابعة والإشراف على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة للسيد خالد رضوان مستشار الوزارة لمعلومات الطوارئ ، كما نوه الوزير إلى أهمية العمل وفق نظم التحول الرقمى التى إعتمدتها الدولة المصرية فى إستراتيجيتها لتحقيق رؤية وخطة شاملة تُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي ، وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي ، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات فى الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة بالمحافظات ..

ووجه الوزير خلال اللقاء ، بالإنتهاء من ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به والاستعانة بالخبرات المطلوبة ،لتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية انظمة الوزارة ، وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين الوزارة و المديريات ،من أجل بيئة عمل آمنة،وتقديم خدمات افضل للمواطنين بما يضمن سرية و سرعة تداول البيانات والمعلومات، مع تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من الربط الشبكى للمديريات و المكاتب التابعة لها بمركز المعلومات و تغطية مجالات التشغيل ،ونظام سوق العمل،والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب،والنشرة القومية للتشغيل،وشركات إلحاق العمالة،والتشغيل بالخارج ، والتدريب المهنى ، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية ، وخدمات المصريين العاملين بالخارج ..

حضر اللقاء ، اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وخالد رضوان مستشار الوزير لمعلومات الطوارئ ، وحسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالوزارة ،وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة،وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير ، ورؤساء الإدارات العامة والمسؤولين بالإدارة المركزية ومركز معلومات الوزارة ..