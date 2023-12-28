نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن توزيع 177 زيًّا للواعظات الجدد.. الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن بدأ الوزارة ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 ولمدة أسبوع صرف زي جديد لـ (177) واعظة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،وذلك في إطار عناية الوزارة بالواعظات وحرصًا منها على توفير الزي لجميع الواعظات.

علمًا بأنه لا بد من حضور الواعظة لاستلام زيها حسب مقاسها بنفسها، وأنه سيتم صرف عدد (2) زي لكل من لم يسبق لها صرف أي زي من قبل والمرشحات للصرف هنَّ: