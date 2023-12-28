أكاديمية الأوقاف الدولية تعلن أولى دوراتها في العام الجديد (تعرف عليها)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أكاديمية الأوقاف الدولية عن أولى الدورات الدولية في عام 2024م التي ستكون عن "دور الإعلام الديني في التبصرة بصحيح الأحكام"، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وفي إطار دور الوزارة الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وحرص اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي على توفير أفضل سبل التدريب والتأهيل الثقافي والمهني، تم الاتفاق بين الأوقاف والاتحاد برئاسة الدكتور عمرو الليثي على انعقاد الدورة الدولية: "دور الإعلام الديني في التبصرة بصحيح الأحكام"، في الفترة من السبت 24/ 2/ 2024م حتى الخميس 29/ 2/ 2024م بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.