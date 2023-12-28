نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي بمحافظة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلِّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء/ عادل الغضبان محافظ بور سعيد شهادات الجودة والاعتماد لتسعة مساجد بمحافظة بورسعيد حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) وهي: (مسجد العباسي - مسجد القاصدين - المجمع الإسلامي ببور فؤاد - مسجد عبد الرحمن لطيفي - مسجد السلام - مسجد الشاطئ - مسجد العظيم - مسجد بور فؤاد الكبير - المسجد التوفيقي). وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى.

كما يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بور سعيد وهما:

الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام - إمام وخطيب.

الشيخ/ إبراهيم المتولي إبراهيم محمد عبد العزيز - إمام وخطيب.