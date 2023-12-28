تسليم وزير الأوقاف درع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي درع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير والتدريب والتثقيف.

جاء ذلك خلال الدورة الدولية الخامسة بأكاديمية الأوقاف الدولية بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة والتي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 2023م تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية" بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.