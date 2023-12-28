وزير الأوقاف يكريم المشاركين في الدورة الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات

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أحمد جودة - القاهرة - كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 28/ 12/ 2023م الإعلاميين أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الدولية الخامسة بأكاديمية الأوقاف الدولية بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة والتي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 2023م تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية" بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال حفل التكريم هنأ الوزير المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بانتهاء هذه الدورة المتميزة، التي عُقدت بالتزامن مع انعقاد المسابقة الدولية الثلاثين للقرآن الكريم، مؤكدًا على عمق التواصل والتعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يأتي في إطاره هذه الدورة الخامسة، موجهًا رسالة إلى الأئمة بأن أمامهم قدوة وأنموذجًا فريدًا، فهؤلاء النخبة من القيادات الإعلامية وكبار الإعلاميين لا يزالون يبحثون عن مزيد من التأصيل العلمي والثقافي، ولم يستنكفوا أبدًا عن الرحلة وتحمل المشاق في طلب المزيد من الاطلاع على التجارب، ولو لم يكن في هذه الأسفار إلا التلاقي بين الزملاء من مختلف دول العالم الإسلامي، والاطلاع فيما بينهم على تجاربهم الإعلامية والثقافية لكان ذلك كافيًا، وقد قال أحد العقلاء تعلمت من زملائي ما لم أتعلم من أساتذتي، وتعلمت من طلابي ما لم أتعلم من زملائي، وخاصة أننا في عالم سريع التطور وبالأخص في مجال الإعلام، مؤكدًا أنه حيث تتوقف عن التعلم سواء أكان تعلمًا نظاميًّا أو تعلمًا ذاتيًّا يسبقك الزمن ويسبقك الآخرون، والعلم شاطئ لا نهاية له، وقد قال قائل: أعط العلم كلًا يأتيك العلم بعضًا، فإن أعطيت العلم بعضًا لن يعطك العلم شيئًا.

وأكد مختار جمعة أنه عقب انتهاء حفل التكريم هناك جولة لزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) والجامع الأزهر بالقاهرة للوقوف على جانب من أنشطة الأوقاف والدولة المصرية في عمارة المساجد مبنى ومعنى، كما شاهدتم معنا العاصمة الإدارية ودار القرآن الكريم ومسجد مصر ومساجد عديدة على هذه الشاكلة كمسجد الفتاح العليم، مبينًا أن إجمالي ما تم تطويره أو إحلاله وتجديده في عهد فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمعرفة وزارة الأوقاف وبعض مؤسسات الدولة يزيد على 11400 مسجد بما يعني افتتاح أكثر من ألف مسجد سنويًّا.

وفي نفس السياق وخلال كلمته أعرب الدكتور/ عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عن خالص شكره لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزارة الأوقاف وللأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هذا الوزير الملهم على رأس فريق رائع أسهم في نجاح هذه الدورة وما قبلها من الدورات، فهو فريق على درجة عالية من الحرفة والدقة والمهارة والتمييز، كما أعرب عن سعادته باستهلال هذه الدورة بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي عُقدت بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فكانت إضافة مباركة لهذه الدورة.

وأكد الدكتور/ عمرو الليثي أننا اليوم في حقبة مختلفة للمتغيرات غير المسبوقة في عالمنا، فنحن نبحر في مشهد إعلامي معلوماتي مشبع بأصوات قوية وتقنيات وسرعة فائقة، لكن يشوب هذا المشهد خطاب الكراهية وتصدير صورة مغلوطة عن دين سمح، مما تطلب الإعداد الجيد لهذه الدورة مع شركائنا في وزارة الأوقاف المصرية لمواجهة خطاب الكراهية، فلا يمكن لوسائل الإعلام أن تكون صامتة في هذا المشهد فالإعلاميون يتحملون مسئولية جسيمة، لذا يجب اتخاذ الوسائل التي تواجه هذه التحديات ومن أكثر هذه الوسائل تأثيرًا هو التدريب لنشر قيم العدل والسلام وتسليط الضوء عليها.

وفي ختام الحفل كرم وزير الأوقاف المشاركين في الدورة الخامسة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 2023م.