نتيجة كلية الشرطة والضباط المتخصصين (رسميا) .. نتيجتك من هنــــا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة كلية الشرطة 2023 رسميا، للقبول بالدفعة الجديدة بالكلية والضباط المتخصصين، وذلك اليوم الخميس 28 ديسمبر.

وكشفت الوزارة عن نتيجة كلية الشرطة والأعداد التي تم قبولها هذا العام، من خلال المؤتمر الصحفي، الذي يُعتبر الرابع على التوالي في تاريخ وزارة الداخلية. حيث تم عقده بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس.

خلال التقرير نستعرض رابط الحصول على نتيجة كلية الشرطة وخطوات الحصول عليها بعد الإعلان عنها رسميًا.

نتيجة كلية الشرطة .. تقسيمات المجموع:

بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90٪ فأكثر 1024 طالبا، وبالنسبة للحاصلين على 80.1٪ إلى 90٪، بلغ 5 الاف و361 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1٪ إلى 80٪، 11 ألفا و370 طالبا وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65 % الى 70 % 8159 طالبا.

- بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق: فبلغ عددهم 13 الفاً و913 طالبا، منهم 19 طالبا حاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و248 طالبا حاصلا على درجة الامتياز، و83 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف، و1839 طالبا حاصلا على جيد جدا، و6263 طالبا حاصلا على تقدير جيد و5461 طالبا حاصلا على تقدير مقبول.

- بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، فبلغ عددهم 925 طالبا، منهم 26 طالبا امتياز مع مرتبة الشرف، و65 طالبا امتياز، و23 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف و283 طالبا بتقدير جيد جدا، و453 بتقدير جيد و75 بتقدير مقبول.

- اجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، بلغ 12 ألفا و962 طالبا .

- المستهدف قبولهم منهم بلغ 2950 طالبا، منهم 5 الاف و521 طالبا من خريجي الثانوية العامة مستهدف منهم 800 طالب.

- من خريجي كلية الحقوق 5 الاف و17 طالبا، مستهدف منهم 1550 طالبا.

من خريجي كلية التربية الرياضية 400 طالب، مستهدف منهم 50 طالبا، و12 الفاً و403 طلاب من الحاصلين على المؤهلات الجامعية، مستهدف منهم 500 طالب وطالبة.

رابط نتيجة كلية الشرطة

يُمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــا : https://moi.gov.eg/home/index وهو الموقع الرسمى لوزارة الداخلية للحصول على النتيجة بعد اعتمادها رسميًا.

ومن خلال الرابط يتمكّن الطلاب من معرفة النتيجة (أونلاين) عن طريق موقع وزارة الداخلية السابق ذكره.

إخطار الطلاب الناجحين

هناك معايير يتم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين، بلغ 53 ألفا و154 طالبا، منهم 23 ألفا و634 طالبا من الثانوية العامة، و1328 طالبا من الثانوية الأزهرية، و614 طالبا من الثانوية الأمريكية، و24 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و314 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.

وأضاف أن اجمالي عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 15 الفاً و420 طالبا،واجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 22 ألفا و564 طالبا، ومن الوجه القبلي 13 الفاً و451 طالبا، ومن محافظات القناة وسيناء 1719 طالبا.

نتيجة كلية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة رسميا، نتيجة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة هذا العام وهم من الحاصلين على شهادة القانوية العامة والأزهرية والضباط المتخصصين لعام 2023/ 2024.

خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة

أولا: الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية لمعرفة النتيجة أونلاين.

ثانيا: طريقة مكالمة هاتفية من رئاسة أكاديمية الشرطة للمقبولين وسيكون قائمة المقبولين تضم جميع المحافظات.

ثالثا: إرسال رسالة نصية إلى المتقدمين المقبولين.