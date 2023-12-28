وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الخميس ، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024.

وأوضح أبو المكارم - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بمقر منصة الاحتفالات الرئيسية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية - أن إجمالي عدد المتقدمين اكثر من 50 الف طالب.

مؤتمر اعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

وتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.