رئيس "صحة الشيوخ": معبر رفح تحول إلى معبر إنسانى وملتقى للقوافل الإغاثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - أكد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن استقبال المستشفيات المصرية أكثر من 20 ألف جريح فلسطيني يعكس حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن معبر رفح تحول إلى معبر إنساني، بعدما أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة التي التقت من أجل دعم أهالى غزة.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن استمرار فتح معبر رفح لدخول الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم لهم في المستشفيات المصرية تأكيد على دعم مصر لحقوق الإنسان والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تبرهن فى كل موقف مصيرى يخص القضية الفلسطينية بالوقوف مع الشعب الفلسطينى دون تردد، وتذليل كافة العقبات لمساندة ودعم أهالى غزة فى حرب الإبادة الجماعية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى انتهاك قوى وصارخ للقانون الدولي. استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء اليوم الخميس، 11 جريحا فلسطينيا وعددا من المرافقين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر مسئول - في تصريح اليوم - إنه تم التنسيق لاستقبال الجرحى ومرافقيهم من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر، أن سيارات إسعاف مجهزة تابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء جاهزة لاستقبال الجرحى والمرافقين الفلسطينيين في الجانب المصري من رفح، ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج، مشيرا إلى أن ميناء رفح البري استقبل أيضا 300 من حملة الجنسيات المزدوجة وأصحاب الجوازات الأجنبية.