وزير الزراعة يكلف عادل عبد العظيم برئاسة البحوث الزراعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، بالعمل رئيسا مركزا خلفا للدكتور محمد سليمان الذي بلغ سن المعاش قبل عدة أشهر، ويتم تعيينه مستشارا لوزير الزراعة.

وكان الدكتور عادل عبد العظيم قد تولى عدة مناصب بمركز البحوث الزراعية، حيث عمل وكيلا للمركز لشئون التدريب، ومديرا لمعهد بحوث القطن، وأشرف على البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

كما ترأس مجلس التأديب ولجنة السلامة والصحة المهنية ورئيس صندوق الرعاية الصحية وممثل وزارة الزراعة بوزارة التعليم العالي وأشرف على برنامج القطن ومثل وزارة الزراعة في لجنة تطوير المحالج.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقنين الأراضي يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها ويحقق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن تقنين الأراضي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمزارعين، ومنها تقنين الأراضي حتى يكون المزراع في أمان وكذلك المستثمر ويقوم بضخ أمواله وتطوير نفسه ويستخدم الأدوات الحديثة في الزراعة

وأكد القصير خلال احتفالية عقود تسليم 127 عقد بيع مؤمنة للتواجدات الجادة لأول مرة للمنتفعين في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وغيرهم في بورسعيد، إنه تم إضافة مساحات منزرعة لمحافظة بورسعيد تحقق بموجبها الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الاستراتيجية وبالإضافة إلى مساهمتها في الناتج القومي.

أشار إلى أن بورسعيد تحولت إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي حيث تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.