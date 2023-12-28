أمطار حتى بداية 2024.. الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 29 ديسمبر 2023 وحتى الأربعاء 3 يناير 2024 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

بارد على أغلب الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

يوم الجمعة 29 ديسمبر:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

يوم السبت 30 ديسمبر:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 31 ديسمبر:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

خلال الفترة من الاثنين 1 يناير وحتى الأربعاء 3 يناير:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.