الهلال الأحمر: نعمل على تجهيز مخيم إيواء خان يونس في غزة لاستيعاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - قالت جمعية الهلال الأحمر المصري، إن متطوعيها يعملون جنبا إلى جنب مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إنشاء وتجهيز مخيم إيواء للنازحين، في جنوب غرب خان يونس داخل قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيان رسمي لها منذ قليل، أن مخيم إيواء النازحين في جنوب غرب خان يونس يسع إلى أكثر من 6 الاف شخص، ويتوفر بالمخيم جميع الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين بالمخيم.

ويأتي ذلك في إطار دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، بعد شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي وصفتها إسرائيل بالمأساة الأكبر في تاريخها.

وفي سياق آخر، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن متطوعي الهلال الأحمر المصري أبطال الإنسانية، أثبتوا بشكل واضح أن العطاء والتضحية لا تعرف حدودًا.

كما أشارت القباج، إلى أن الهلال الأحمر المصري، له 112 عاما من العطاء والخبرة، تمثل قلب الإنسانية في مصر، ومساهماتها وقيمتها وشارتها لها قيمة محلية وإقليمية ودولية، ولطالما كان الهلال الأحمر المصري منارة للأمل ومحورًا أساسيًا للتعاون الإنساني في جهود الإغاثة في الأزمات والكوارث، ومؤثرًا حقيقيًا في سلامة وأمن وجودة حياة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، لتصبح مرنة قادرة على مواجهة تحديات العيش في أوقات عثرة تخترق فيه المواثيق والمعاهدات الدولية وتنتهك فيه حقوق الإنسان مثلما هو يحدث في أحداث غزة العصيبة.