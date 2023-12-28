الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار غدا على القاهرة والمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا فصل الشتاء بالتقلبات المعتادة، مشيرة إلى أن البلاد شهدت منذ أمس تقلبات جوية أثرت على معظم مناطق الجمهورية، وكانت محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد دمياط الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة.

وأضافت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأمطار التي شهدتها البلاد بداية من أمس وحتى اليوم كانت بين متوسطة إلى غزيرة، موضحة أن الأمطار تكررت على مدار اليوم أكثر من مرة.

الأمطار في فصل الشتاء

ولفتت إلى أنه لم تكن هناك مشاكل كبيرة في المحافظات بسبب الأمطار، وتم سحب المياه من الشوارع، والآن الأمور تسير بشكل طبيعي، منوهة أن حالة سقوط الأمطار انتهت اليوم، والسحب تلاشت، وهناك هدوء واستقرار في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الجمعة سيشهد سقوط أمطار في أماكن محدودة، وستكون متوسطة إلى خفيفة في رأس غارب والبحر الأحمر وعدة مناطق أخرى.

وحذرت إيمان شاكر من الشبورة والضباب على الطرق السريعة والصحراوية، متابعة: ننصح قائدي السيارات بتوخي الحذر خلال القيادة، ومتابعة النشرات الجوية.

وعن الشتاء هذا العام، قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكون الأمطار شبيهة بالعام الماضي.