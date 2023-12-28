نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يجتمع بمديري المتابعة استعدادا لامتحانات نصف العام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم الخميس أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا بمديري المتابعة بجميع إدارات الجيزة التعليمية والمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول بتعليم الجيزة، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالحضور وتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد وتوجيه الشكر لهم على حسن الأداء والانضباط فى العمل، وقام سلومة بعرض تعليمات سير الامتحانات كالتالي:

المتابعة الدورية للمدارس لمتابعة جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

تطبيق الكتاب الدوري 4 لسنة 2021.

متابعة إزالة السلبيات بالمدارس وتوفير الدعم الفني والمعنوي لمديري المدارس والتواصل الفعال بين الإدارات والمديرية لسرعة إزالة السلبيات.

تسكين أعضاء المتابعة بمركز توزيع الاسئلة في الشهادة الإعدادية ومتابعة تسليم الأسئلة باللجان والتواصل مع غرف العمليات لمتابعة تنفيذ التعليمات.

كما نوه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال المتابعات، وكذلك توفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما دار نقاش بناء مع أعضاء المتابعة حول دور المتابعة الجوهري لتوفير كل السبل لتحقيق متعة التعلم.

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