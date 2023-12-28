نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تصدر تعليمات هامة بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم الخميس أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعا بمديري المتابعة بجميع إدارات الجيزة التعليمية والمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول بتعليم الجيزة، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

بدأ مدير المديرية تعليمات هامة بشأن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وجاءت التعليمات كالآتي:

- المتابعة الدورية للمدارس لمتابعة جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

- تطبيق الكتاب الدوري 4 لسنة 2021.

- متابعة إزالة السلبيات بالمدارس وتوفير الدعم الفني والمعنوي لمديري المدارس والتواصل الفعال بين الإدارات والمديرية لسرعة إزالة السلبيات.

- تسكين أعضاء المتابعة بمركز توزيع الأسئلة في الشهادة الإعدادية ومتابعة تسليم الأسئلة باللجان والتواصل مع غرف العمليات لمتابعة تنفيذ التعليمات.

- نوه على ضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال المتابعات.

- توفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

جانب من الاجتماع