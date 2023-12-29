نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب "العلوم الصحية": عقدنا أول اجتماع "على القهوة".. ونأمل أن نرى وزيرا من أبنائنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، إن العمل النقابي بدأ منذ عام 2008، مشددا على أن أول اجتماع انعقد كان "على القهوة" وخرج منه ما عُرف فيما بعد باللجنة الخماسية.

وأضاف "الدبيكي" في كلمته أثناء الاحتفال بالعيد الثالث عشر لتأسيس نقابة العلوم الصحية، أنهم وقتها أسموها "لجنة الخدامين" في إشارة إلى أنهم سيقومون على خدمة الأعضاء.

وشدد على أن مسيرة العمل النقابي طويلة، ومستمرون في عملهم وسعيهم حتى يروا وزيرا للصحة يخرج من بين العاملين في المهن المنضمة لمظلة نقابة العلوم الصحية، وأنهم ليسوا أقل من باقي المهن الطبية التي يمكن أن يصل أحد أبنائها إلى منصب الوزير.

استهلت النقابة العامة للعلوم الصحية احتفالها السنوي بالوقوف دقيقة حداد على شهداء القضية الفلسطينية، والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بعد عملية طوفان الأقصى ااتي نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وقال النقيب أحمد الدبيكي في مستهل كلمته بالاحتفال: نعيش حاليا مرحلة مخاض عربية بدايتها غزة، مشددا: لا نملك إلا الدعاء لهم وندعوا الجميع للدعاء والتبرع لهم، وكل شيء فداء فلسطين والأقصى.

وفي نهاية الاحتفال كرمت النقابة عددا من أعضائها في النقابات الفرعية كما كرمت عددا من الصحفيين والإعلاميين