نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب "العلوم الصحية": أبناء المهنة لا يحصلون على ما يستحقونه في المستشفيات الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، إنهم لديهم نقابات فرعية في كل محافظات مصر رغم أنهم بدأوا العمل النقابي منذ 13 عاما فقط، مشددا على أنه يؤمن بأهمية التخطيط الجيد، وأن هذا الانتشار الكبير في كل ربوع مصر يعبر عن حجم الجهد المبذول من النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأضاف "الدبيكي" في تصريحات لبوابة دوت الخليج، على هامش احتفال النقابة بعيدها الثالث عشر في مقرها بالعجوزة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، أن النقابة تركز جدا في اختيار أعضائها، وتنتقي المؤثرين الذين يتمتعون بسمعة حسنة وسيرة طيبة.

ولفت إلى أن كل عضو في النقابة بالإضافة إلى مهامه النقابية يطلبون منه أن يأتي بعضو جديد للنقابة.

حقوق الأعضاء مهضومة

وشدد النقيب العام على أن الفنيين في المستشفيات الحكومية لا يحصلون على ما يستحقونه من ترقيات وحقوق وظيفية، والنقابة تعمل على تغيير هذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك إداريين في المستشفيات قد يصلون في الترقي الوظيفي إلى منصب مدير إداري في المستشفى ولكن الفني الصحي يظل كما هو حتى يخرج على المعاش.