ضبط عناصر إجرامية بالشرقية بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 ديسمبر 2023 08:32 مساءً - ضبط عدة عناصر إجرامية بالشرقية بحوزتهم أسلحة نارية وكميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة.. تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليون جنيه)

▪ إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة (مركز شرطة أبوكبير، قسم شرطة أول الزقازيق) بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

▪ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:

▪ (عاطل) مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

▪ (سيدة) مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.. وبحوزتها (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى ").

▪ (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (4000 قرص مخدر لعقار "تامول"- دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى ").

▪ (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (1500 قرص مخدر لعقار "تامول"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

▪ وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الإتجار.

▪ هذا وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بـ (6,270,000 ستة مليون ومائتان وسبعون ألف جنيه تقريباً).

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.