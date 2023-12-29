محمود مسلم: الموقف المصرى الأردنى أنهى مخطط التهجير القسري من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 ديسمبر 2023 10:34 مساءً -

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ موضوع التهجير القسري من غزة انتهى تماما وسط الرفض المصري والأردني، سواء لمصر وأى دولة في العالم، مضيفا أن مصر جهزت مركز إيواء داخل حدود غزة برفح، وحصلت على ضمانات لعدم ضرب إسرائيل لمركز الإيواء.

وأضاف مسلم في لقاء عبر قناة " الغد"، أنّ الاقتراح المصري يشتمل المراحل الأولى 10 أيام والأخري 7 أيام والثالثة شهر، ويحل مشكلة الجميع، وحماس متمسكة بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن مصر الأكثر دراية بالقضية الفلسطينية، وهذا المقترح المصري الأقرب للقبول.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أنّ المرحلة الثالثة في المقترح المصري تهدف إلى وقف كامل لإطلاق النار، وخروج المعدات العسكرية الإسرائيلية وخروج المحتجزين بالكامل، والأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأوضح أن المقترح المصري يشمل تكوين حكومة وطنية بتوافق فلسطيني فلسطيني وليس لأحد له دخل فيها، لافتا إلى أن حماس وافقت على حكومة الوحدة الوطنية، وحتى الآن لا نستطيع أن نلاقى أي رفض من جميع الأطراف وهناك تفاوض مستمر.