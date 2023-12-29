محمود مسلم: مصر منتظرة موافقة جميع الأطراف على بلورة المقترح لوقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 ديسمبر 2023 10:34 مساءً - قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ هناك جدل في المجتمع الإسرائيلي حيث أن جهات تقول إن الحرب مستمرة والأخري تقول إنها انتهت، متابعا: "حماس في الداخل والخارج في رأي واحد.. ومعروف أن القرار مع اللى في الأرض وليس في الخارج.. ولا اعتقد أن هناك خلافات ما بين قيادات حماس حسب ما يصوره الإعلام الدولي.

وأضاف مسلم في لقاء عبر قناة " الغد"، أنّ المقترح المصر يلبي رغبات جميع الأطراف، ويوفر حفظ ماء الوجه أمام الشعوب، وإسرائيل لم تحقق شيء على الأرض غير قتل الأطفال والسيدات، مضيفا أن إسرائيل لم تحقق أي شئ في 84 يوما في استعادة أسراها ولكن تم استعادتها وفقا لهدنة إنسانية، مؤكدا ان إسرائيل تواجه مشكلة من مظاهرات أسر المحتجزين وكذلك النازحين من إسرائيل.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أنّ المقترح المصري يتم بالتنسيق مع الجانب القطري، على مستوى عالى في قضية غزة، مؤكدا أن مصر منتظرة موافقة جميع الأطراف على بلورة المقترح في خلال أيام، ونتمنى أن يكون هناك اسجابة سريعة من الأطراف كما حدثت في الهدنة الإنسانية الماضية.

وأوضح أن بعد وقف إطلاق النار سيتم العمل على إعمار غزة، مؤكدا أن هناك ضغط يمارس من الشعوب في جميع الدول على الحكومات لوقف إطلاق النار بغزة.