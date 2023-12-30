نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بالعياط في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مركز العياط، التابع لمديرية الأمن بالجيزة، على جثة شاب مذبوحا وملقى بأحد مصارف المياه في ظروف غامضة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لشاب يدعى أحمد.م.ق، ويبلغ من العمر 24 عاما، ويقطن بقرية السعودية التابعة لمركز العياط بالجيزة، ويعمل عامل يومية، ومتزوج منذ شهرين، ووالده يعمل غفير، ومشهود له بحسن السمعة والطيبة، ووجدت جثته بها طعنتين بالبطن، وذبحة بالرقبة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي، وتشكل فريق أمني لكشف غموض الحادث والقبض على المتهمين.

كان قد ورد بلاغا لقسم شرطة العياط، بقيادة الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب في العشرينات من عمره مقتول وملقى على أحد مصارف المياه على حدود قرية السعودية بالعياط.