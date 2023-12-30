نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "أمطار وضباب".. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في القاهرة والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في محافظات جمهورية مصر العربية، مؤكدة أنه من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس غدًا تشهد أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.

حالة الطقس لمدة 7 أيام

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 إلى الخميس 4 يناير 2024، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية خلال تلك الفترة، والتي تأتي على النحو التالي:

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في القاهرة والمحافظات

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة اليوم في مصر

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال حالة الطقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في محافظات جمهورية مصر العربية على النحو التالي: