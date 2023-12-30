حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 13-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم الحمل الاحد 13-12-2023

مهنياً: يلمع نجمك وتستريح وترتب امورك المهنية والدراسية وتناقش الامور المالية وتجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع لكن خفف من مصاريفك الزائدة وحاول الادخار ولو قليلا.

عاطفياً: إنجاز مهمّ على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستساعدك كثيراً.

صحياً: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والحياتي، فلمَ لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟.

حظك اليوم الثور الاحد 13-12-2023

مهنياً: من الابراج القوية تلتقط الاشارة من بعيد تحت تاثيرات القمر في برجك تاثيرات مساعدة جيدة تغلي غلي تقلب الامور لصالحك وتقدمولك حلولا مختلفة لتصحيح الأخطاء كذلك سوف يأتيك هذا اليوم الجيد جدا بتغيرات مفصلية بناءة وبأخبار جيدة وباقتراحات مناسبة حديث عن شراكة أو عائدات أو مغامرة مميّزة تخوضها.

عاطفياً: الشريك حساس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرّفك معه.

صحياً: أصغ إلى النصائح ولا تفرض رأياً أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي.

حظك اليوم الجوزاء الاحد 13-12-2023

مهنياً: تفتقد الى السلام والامان في هذا اليوم الضاغط حاول ان تناقش أمورك بهدؤ وخفف من العصبية الحساسية اكثر من اللزوم لا تنفع كن منطقيا وحاول ان تضبط تسرعك الغير مبرر لا تكن متذمراً وابتعد عن اليأس مهما سعى بعضهم للضغط عليك، حاول بقدرتك الفائقة معالجة أي عثرة تعترض طريقك.

عاطفياً: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه في الوقت نفسه ليس سهلاً كما تتصوّر.

صحياً: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، قرار قطعه بيدك وحدك. حذار.

حظك اليوم السرطان الاحد 13-12-2023

مهنياً: تكون الأمور جيدة جدا في هذا اليوم الذي يحمل تحسنا ملموسا يرافقك ما يجعل امورك المهنية والدراسية مستقرة يوم للفرص الجيدة والتفاهم ما يجعلك تتقدّم بانشراح وقوة مع حالة من الاشراق مصمّمًا على التخلص من العقبات بشجاعة ووضع النقاط على الحروف . تخفّ حدة ضغوط المنافسين والخصوم.

عاطفياً: حين تنفذ الوسائل الإيجابية في معالجة أي خلل، قد تضطر إلى تغيير استراتيجيتك تجاه الشريك.

صحياً: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة.

حظك اليوم الاسد الاحد 13-12-2023

مهنياً: يوم طويل مزعج حاول ان تنظم امورك حسب جدول مرتب ولا تتهرب من المسؤوليات ولا تفقد الثقة بنفسك وابتعد عن الأفكار والاحتمالات والعروض والفرص الوهمية كذلك الاستعجال في القرارات الأساسية قد يبدو مسيئاً جداً لك بالحوار تحل المشاكل وخفف من التهور والسلبية في المواقق والكلام الجارح .

عاطفياً: كن واقعياً في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة.

صحياً: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق.

حظك اليوم العذراء الاحد 13-12-2023

مهنياً: من الأبراج الأكثر حظا في هذه المرحلة الترابية مع وجود المثلث الفلكي الترابي بين القمر من الثور والشمس من الجدي ما يجعلك تعيش فترة واعدة بالتضامن والتكاتف لترتيب الامور المهنية كما يحمل معه الوعود والانفراجات بحيث تتلقى رسالة أو تتضح أمور كانت ملتبسة وتعود المياه إلى مجاريها.

عاطفياً: لا تكن متشائماً أمام الشريك، بل أظهر له دائماً الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك.

صحياً: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة.

حظك اليوم الميزان الاحد 13-12-2023

مهنياً: يوم جيد للعلاقات الإجتماعية فالحظوظ مساعدة والمعنويات مرتفعة والثقةةبالنفس عالية تفاؤل مساعدات و فرص سعيدة خدمات متبادلة واجواء مؤيدة ما يجعلك تعارض بكل جرأة أي خطوة إذا لم تكن مقتنع بها.

عاطفياً: دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما بسفر.

صحياً: كما تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.

حظك اليوم العقرب الاحد 13-12-2023

مهنياً: قلق توتر قد تفترض الأسوأ خفف من تفكيرك السلبي والمشوش وحاول ان ترى الامور من طريقة إيجابية وانتبه لصحّتك في هذا اليوم المتعب الذي يسبب نوع من نزاعات محتملة عدم رضى وتوتر بالرغم من كل التعقيد الفلكية سوف تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلا لأن الجو لا يحمل لوماً وشكوى أو تذمراً علنياً.

عاطفياً: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحياناً يزيد الوضع تعقيداً ويوصلك إلى الطريق المسدود.

صحياً: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.

حظك اليوم القوس الاحد 13-12-2023

مهنياً: تتعرض لحسابات في العمل لكن لا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤونك في هذا اليوم الطويل الذي يحمل مسؤوليات ايضافية وانت متعب تشعر بالكسل ولا رغبة لك في تعريض الآخرين للأذى، ولكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة.

عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بكما من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحو مستقبل أفضل.

صحياً: مهما حاولت للتخلص من السمنة بلا حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتائج المتوخاة.

حظك اليوم الجدي الاحد 13-12-2023

مهنياً: استغل هذا اليوم الإيجابي في توظيف مهاراتك الدبلوماسية في كسب المزيد من الحلفاء تحت تاثيرات الشمس من برجك والقمر في الثور الذي يحمل خطوات مثمرة وشغالة يوم مميز رابح وناجح مهنيا وعاطفيا ما يجعلك تستعيد بسمتك وحسّك الفكاهي وقدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة.

عاطفياً: قم بما عليك تجاه الشريك عاطفياً واجتماعياً، ولن تكون إلا مرتاحاً معه.

صحياً: استشر أخصائي التغذية ليزودك الإرشادات السليمة الخاصة بالحمية أو أنواع الطعام التي عليك تناولها.

حظك اليوم الدلو الاحد 13-12-2023

مهنياً: تعاني من اعتراضات مع من حولك وقد تتعرض لنقاشات غير منطقية فيسيطر القلق على حياتك ما يجعلك غير مرتاح فلا تعقد المور ولا تتسرع في قراراتك وابتعد عن القرارات الفجائية والكبيرة على الصعيد المالي حتى لا تفاجأ بأخطاء وفشل وإفلاس.

عاطفياً: تحفظ عن التصرف بطريقة ارتجالية قد تعاكسك الظروف اليوم، لا تتحداها ولا تتسرع في شيء.

صحياً: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم.

حظك اليوم الحوت الاحد 13-12-2023

مهنياً: تأثيرات القمر من الثور جيدة حضورك محبب والأجواء داعمة تخلق نجاح بالعمل بالاكاديمية والكثير من الحركة والنشاط نشاط وفرص للتضامن على الرجح قد تحصل على تاييد ما يجعلك مركز اهتمام الاخرين وقد تعيد النظر في علاقات لك وارتباطات، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة.

عاطفياً: تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح.

صحياً: ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية.