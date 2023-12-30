انت الأن تتابع خبر حالة طقس اليوم السبت 30 ديسمبر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية شديدة الخطورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالتحذير من حالة طقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 وتستمر فرص سقوط الأمطار إلى اليوم الرابع على التوالي بالعديد من المناطق في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهذا يسبب انخفاض في الرؤية الأفقية على الطريق الزراعي والقريب من المسطحات المائية التي تؤدي من إلى القاهرة، ويحدث تكون للشبورة الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب على العديد من المناطق.

حالة طقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون حالة طقس اليوم السبت معتدلة في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهو مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع الأشخاص في الوقت الحالي.

ووجهت الأرصاد تحذر من تكون الشبورة المائية الكثيفة وهي التي تم وصفها بالظاهرة الجوية الخطيرة “من الساعة الرابعة إلى الساعة الـ 9 صباحاً” وتقريباً، ويكون على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والتي تكون فريبة من المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهي التي تصل إلى حد الضباب في العديد من المناطق.

ظاهرة جوية خطيرة

وجذرت الأرصاد من ظاهرة جوية خطيرة وهي الشبورة المائية ونصحت جميع خبراء الهيئة قائدي السيارات بأهمية توخي الحذر أثناء القيادة، ويجب أن يقودوا على الطريق بهدوء تام، وزادت المسافات الخاصة بالأمان بين السيارات وعدم القيادة في حالة انعدام الرؤية، والعمل على فتح زجاج السيارة بشكل قليل لمنع تكثف بخار الماء في السيارة، واستخدام المساحات الزجاج بشكل مستمر وإضاءة جميع الكشافات الخاصة بالشبورة المائية.

وجاء تحذير الأرصاد من برودة الطقس في الليل على أغلب الأنحاء، وسوف يكون شديد البرودة في العديد من المناطق المكشوفة والصحراوية، وتعد من أكثر الأشياء الهامة التي تم الكشف عنها مؤخراً أمام الجميع.