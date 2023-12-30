انت الأن تتابع خبر موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة 2024.. 2000 وظيفة شاغرة أمام الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد عدد كبير من المواطنين معرفة موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة 2024 وخاصة من يبحثون عن الوظائف الخالية، ومن يريدون التعيين في الوزارة وهذا لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب، وأيضاً العمل في الوظائف الأخرى ويصل عددها لـ 100 وظيفة عامل.

موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة 2024

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال بيان سابق له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة 2024 سوف يكون في شهر يناير 2024 وهو الخاصة بها، وهذا للعام الثالث على التوالي، وتعمل على توفير 1000 وظيفة خالية لإمام ومدرس وخطيب، وأيضاً 1000 وظيفة عامل في وزارة الأوقاف، وهذا لتوفير حاجة الوزارة.

شروط التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أثناء العاميين الماضيين عن شروط التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف، وذلك للعمل في وظائف إمام ومدس وخطيب، وهي لم تختلف عن المسابقة الحالية، وهي التي تأتي كما يلي:

يجب أن لا يكون سن المتقدم لمسابقة وزارة الأوقاف أكثر من 30 عام.

وشرط في التقديم بمسابقة الأوقاف أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل أزهري عالي مناسب إلى الوظيفة.

وأيضاً يجب أن لا يقل التقديم العام التراكمي الخاص بالمتقدم عن “جيد”.

أوراق مطلوبة لمسابقة وزارة الأوقاف 2024

وتم تحديد كل المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مسابقة الأوقاف 2024، ومن المرجح أن لا تختلف بشكل كبير عن المسابقة الماضية، وهي التي تأتي كما يلي:

صورة شخصية.

إيصال إيداع بنكي.

صورة من بطاقة الرقم القومي وجهان وتكون سارية.

صورة من صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شهادة التأهيل بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة.

صورة من المؤهل الأعلى.

صورة من موقف الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.