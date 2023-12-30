انت الأن تتابع خبر لمدة 4 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في البحيرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد بعض من المناطق في محافظة البحيرة ، من قطع المياه لليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط
قطع المياه
أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة التابعة لمحافظة البحيرة عن قطع المياه لمدة 4 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بسبب أعمال الصيانة الدورية
أماكن قطع المياه
وأشارت جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة التابعة لمحافظة البحيرة أن المناطق التي سيتم فيها قطع المياه عن مدينة النوبارية الجديدة.، حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥.