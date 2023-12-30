انت الأن تتابع خبر لمدة 4 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في البحيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد بعض من المناطق في محافظة البحيرة ، من قطع المياه لليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة التابعة لمحافظة البحيرة عن قطع المياه لمدة 4 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بسبب أعمال الصيانة الدورية

أماكن قطع المياه