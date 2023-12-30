انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن هذه الأماكن في أسوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مجلس مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان عبر بيان له عن خريطة قطع المياه اليوم اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في المحافظة ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأكد مجلس مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان ، عبر بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 5 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم بسبب أعمال ربط خط الطرد الرئيسي لرابع مياه وادي العرب قطر 800

أماكن قطع المياه