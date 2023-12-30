انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن هذه الأماكن في أسوان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت مجلس مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان عبر بيان له عن خريطة قطع المياه اليوم اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في المحافظة ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.
قطع المياه
وأكد مجلس مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان ، عبر بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 5 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم بسبب أعمال ربط خط الطرد الرئيسي لرابع مياه وادي العرب قطر 800
أماكن قطع المياه
وأوضحت مجلس مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ،القرى التابعة لخط المياه ومنها قرى العرب بالمالكي مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة