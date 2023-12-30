نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين في الدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المُسماة " أكاديمية السلام الدولية "، والكائن مقرها ( 1 شارع أسامة بن زيد - متفرع من جيهان السادات ـ حي الجامعة ـ الدور السادس ـ المنصورة ـ محافظة الدقهلية )، والتي تدعى منح الدارسين شهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه المهنية في التخصصات الاَتية ( التمريض، تشييد وبناء، تحاليل طبية، سياحة وفنادق، نظم المعلومات، بترول، لغة وترجمة، إدارة أعمال، ضيافة جوية، فنون جميلة)، ومعتمدة من إحدى الجامعات الحكومية.

كما أصدر الوزير قرارًا آخر بغلق المنشأة المُسماة "سينا للعلوم الطبية"، والكائن مقرها ( برج الصباغ ـ أمام مدخل "11" ستاد جامعة المنصورة ـ الدور الأول ـ المنصورة ـ محافظة الدقهلية)، والتي تدعى منح الدارسين شهادات دبلوم في عدة مجالات:(التمريض، علم الدواء، الأشعة، التحاليل الطبية)، وذلك بنظام الدراسة لمدة عامين دراسيين بالشقين ( العملي ـ النظري) مُعتمدة وموثقة من جهات رسمية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة السيد اللواء محافظ الدقهلية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذين المُنشأتين حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن، فضلًا عن مخاطبة كل من الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية والسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل منهما.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه يمكن لطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، والتي يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لحماية الطلاب وأولياء الأمور من أن يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك):

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام):

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر):

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● رابط قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي على حساب الوزارة (فيسبوك):

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

●قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid

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