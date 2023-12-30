وزير التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة للتدريب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - *اللواء هشام آمنة: ينطلق الأسبوع المقبل بتنفيذ دورتان جديدتان لأول مرة حول تعزيز الاستثمار بالمحافظات وإدارة الإجتماعات الحكومية*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ21 لمركز التنمية المحلية للتدريب سقارة يشهد نشاطًا مكثفًا في تنفيذ دورات هامة وفعالة للارتقاء والنهوض بالعاملين بالإدارة المحلية، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وإيمانها الكامل بأهمية التدريب وأثره في صقل وتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية وقدرتهم على مواكبة التغييرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.

وقال اللواء هشام آمنة، إن مركز سقارة للتدريب وهو الذراع التدريبي للوزارة، سينظم خلال هذا الأسبوع ٥ دورات تدريبية يستفيد منها ١٥٩ متدرب من جميع المحافظات، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي المقبل وهو الأسبوع الحادي والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي ٢٠٢٤/٣٠٢٤ ينطلق غداً الأحد الموافق ٣١-١٢-٢٠٢٣ بدورتين تدريبين جديدتين ينفذان لأول مرة هما دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ودورة "إحترافية إدارة الإجتماعات الحكومية" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظه كفر الشيخ، ويستفيد من الدورتين ٥٦ متدربًا من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" التي يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية، جاءت بخطة مركز سقارة لهذا العام تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفى جميع المجالات، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للإستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" ستركز على التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وأهم المزايا والاعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والرخصة الذهبية، والمناطق الحرة والهدف من انشأها، والمزايا والضمانات لمشروعات المناطق الحرة، وأهداف التنمية المستدامة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة الي التعريف بالاستثمار الأخضر بين الواقع والمأمول، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية وأهم مميزات الاستثمار بها، وما هي الإجراءات لإقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، ودور المكاتب التنفيذية للمناطق الاستثمارية، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، وتختتم الدورة فعاليتها بورشة عمل عن دور وأهمية الأنظمة الاستثمارية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن دورة "احترافية إدارة الإجتماعات الحكومية" التى ينفذها مركز سقارة خلال أسبوعه الـ٢١ بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، والتي يستفيد منهما 28 متدرباً من العاملين بمكاتب القيادات والعلاقات العامة والمجالس والمؤتمرات، ستركز على التعريف بمفهوم الإجتماعات وأهميتها، وأنواعها، والتعريف أيضًا بمراحل الإجتماع الثلاثة وهي: المرحلة الأولى وهي المرحلة "التحضيرية ما يجب فعله قبل أن نجتمع" والتي تضمن ايتيكيت الإجتماعات، وماهو جدول الأعمال، وكيفية إعداد جدول الأعمال؟، واللوجيستيات (من يقوم بماذا)، وخصائص مكان ووقت الإجتماع، وكيف تحسن نسبة الحضور ؟، والمرحلة الثانية وهي مرحلة ( الإنعقاد ) والتي تضمن دورة حياة الإجتماع، وأدوار الحضور، ومعوقات التواصل في الإجتماعات، ودور الرئيس الفعال ، والإجتماعات وأسس الحوار الفعال، والخلاف والإختلاف، وأسباب الخلاف وسبل الحل، وتكتيكات إدارة النقاش البناء، ومهارات وسبل الإقناع، ومراحل صناعة القرار، وطريقة Cornell لتسجبل الاجتماعات، ثم تختتم الدورة بالتعريف بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة "ماذا بعد الإجتماع"، والتي تتضمن كيف تعلم أن إجتماعك لم ينجح ؟ ، وكيف تفسد إجتماع، وأنماط وفن ترويض الحضور في الإجتماعات .

وفي نفس السياق، وفي ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال برنامج «مشروعك»، الذي تنفذه الوزارة في جميع المحافظات، لفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة خاصة للشباب والمرأة من خلال ذراعها التمويلي "مشروعك"، وتسخر كافة الإمكانيات لرفع الوعى ومهارات وقدرات القائمين على إدارت البرنامج، مما يساهم في التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض، مشيراً إلى أن الأسبوع الـ21 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة" بالتعاون مع مبادرة "مشروعك" يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بمكاتب "مشروعك" بالمحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة، الى ان دورة "المشروعات المتوسطة والصغيرة" ستتناول التعريف بمشروعك وتفعيل طلب الحصول علي قرض من "مشروعك" علي منظومة المراكز التكنولوجية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة "مشروعك " ، والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلي شرح أليات التمويل، وسيتم خلال برنامج الدورة شرح الخدمات الغير مالية وخدمات الشباك الواحد، ومبادئ الائتمان، ومقدمة عن بنك الاسكندرية ودوره في التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شرح المبادئ المالية للشركات وأسس تصنيف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتختتم الدورة التدريبية فعالياتها بمناقشة عامة حول برامج تمويل المشروعات الصغيرة .

وتابع وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الـ21 يشهد تنظيم دورتين بتكليف رئاسي عن "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، وينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما ٧٥ متدرباً وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة ان دورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي فى ظل ادارة التغيير"، يستفيد منها 45 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن ، مشيراً الى ان المحتوى التدريبي للدورة سيتناول أهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم عملية التنمية بالمحافظات، وما هي القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعراض تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنمية الموارد الذاتية، والإطار القانوني المنظم لمهام رؤساء الوحدات المحلية فيما يتعلق بالموارد الذاتية، والتعريف بقانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وكذلك قانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه.

وأضاف اللواء هشام آمنة، ان الدورة الثانية التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال هذا الأسبوع وهي "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" يستفيد منها ٣٠ متدربا من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات، وستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة الي التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف ايضا بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.