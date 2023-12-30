أخبار مصرية

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 12:35 مساءً - تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة العام الميلادي الجديد داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يظل الوطن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار فى ظل قيادته الوطنية الحكيمة و الذي لا يدخر أي جهد من أجل رفعة وطننا العزيز وتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصرى العظيم فى تحقيق حياة أفضل

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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