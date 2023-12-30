أخبار مصرية

إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 12:36 مساءً - شهدت مدينة المنصورة الجديدة على مدار يومين فعاليات القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعى "جنة  و سكن مصر " بالمدينة، حيث تمت القرعة بإستاد المنصورة الرياضي.

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صرح بذلك المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أنه تم إجراء القرعة بين 5942 متقدماً على 192 وحدة بمشروع  جنة،  و بين 3742 متقدما على 96 وحدة  سكنية بسكن مصر، وذلك بحضور لجنة مشكلة من ممثلي القطاع العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة.

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وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم للمواطنين.

 

وأشار الغمراوي إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.

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وعقدت القرعة بحضور الجهات المعنية و بعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، و تم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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