نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل، أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه؛ لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يظل الوطن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار، في ظل قيادته الوطنية الحكيمة.

وقال إن الرئيس السيسي لا يدخر أي جهد، من أجل رفعة مصر، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، في تحقيق حياة أفضل.