نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 28 ديسمبر 2023.

وتستعرض "دوت الخليج" تلك الأنشطة خلال التقرير التالي:-



الجمعة 22 ديسمبر:

تستمر فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بتدريب الرائدات الاجتماعيات على العنف القائم على النوع الاجتماعي والشمول المالي بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للتنمية ومؤسسة باثفيندر

هذا وتشارك منتجات ديارنا بقوة بالجناح المصري بمعرض الخريف بمملكة البحرين بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في قوافلها الغذائية بالمحافظات وتوزيع الكراتين الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجنوب سيناء ومرسى مطروح ودمياط

وتعامل فريق التدخل السريع مع 4357 بلاغًا واستغاثة عن عام 2023 بنسبة إنجاز تتجاوز 98%

السبت 23 ديسمبر:

كما شهدت القباج احتفالية الهلال الأحمر المصري باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "الأمل".. وتوجه تحية شكر وتقدير للسيدة حرم السيد رئيس الجمهورية لحرص سيادتها على متابعة أعمال الإغاثة وتشريفها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري وتقديرها لجهود المتطوعين داخل وخارج جمهورية مصر العربية

وقام المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة بتدريب 1800 طالب عبر 25 تدريبًا بالجامعات والمعاهد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

كما نفذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع يونيسيف ورشة عمل لمراجعة الدليل الإجرائي لدور الحضانة واللائحة النموذجية في إطار العمل على توفير بيئة أفضل للطفل

الأحد 24 ديسمبر:

وأستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2023.. والقباج تصرح: جاري الإعداد لافتتاح مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات "الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان" خلال 2024 وتقديم كافة الخدمات مجانًا

كما عقد برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن.. صندوق قادرون باختلاف يعقد اجتماعه لمناقشة إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للصندوق

وكثفت وحدات التضامن بالجامعات المصرية من نشاطها وتفتتح معارض الطالب المنتج وتوزع أجهزة لاب توب ناطق على ذوي الإعاقات البصرية وتكرم الفائقين بعدد من الجامعات المصرية

وتفعيلًا للبروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية.. مبادرة (أطفال أصحاء) بدور الرعاية الاجتماعية تطلق قوافل طبية للكشف على أبناء مؤسسات دور الرعاية بالدقهلية

الإثنين 25 ديسمبر:

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا وتوجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مع تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين

ونفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بالتعاون مع مؤسسة إيدينا مع بعض للتأهيل مبادرة لتسليم أطراف صناعية لذوى الإعاقة

كما نفذت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي ورشة تدريبية للجمعيات الأهلية المتقدمة لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي فى إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية

الثلاثاء 26 ديسمبر:

وأستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ البرامج التوعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والميادين العامة خلال 2023

هذا ووقعت التضامن الاجتماعي عقد المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية مع شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا بالممشى السياحي بالغردقة مع إقبال واسع من السائحين على المنتجات التراثية المتميزة

وافتتحت ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية معرضي ديارنا ببنك كريدي أجريكول وبنك أبو ظبي الأول في إطار دعم المنتج المصري التراثي والتوسع في تسويقه

الأربعاء 27 ديسمبر:



هذا وافتتحت القباج فعاليات المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل" وتؤكد أن الدولة تسعى بشكل حثيث لتنمية الريف المصري من كافة الجوانب من خلال البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" والدفع بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في البشر

و في إطار التيسير على المواطنين.. وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع وزارة التخطيط للدفع بعدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" لتقديم الخدمات الاجتماعية في عشر محافظات

ونظم برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي ملتقى للتوظيف بالشرقية بحضور ٢٠ شركة وتوفير أكثر من ٣٠٠٠ وظيفة لأبناء المحافظة

وفي انطلاقة جديدة.. مبادرة بالوعى مصر تتغير للأفضل تطلق أحدث قوافلها التنموية بقرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية

الخميس 28 ديسمبر:

وشهدت القباج اجتماعا مع لمناقشة مسودة للاستراتيجية الوطنية للتربية الأسرية تمهيدا لعقد حوار مجتمعي حولها

كما شهدت اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري

ووقعت التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وبنك مصر بروتوكول تعاون بقيمة 60 مليون جنيه لرعاية 100 ألف أسرة وتغطية تكاليف الزواج لألف أسرة من "دكان الفرحة"

ومتطوعو الهلال الأحمر المصري يعملون على مدار الساعة لاستقبال المساعدات الإنسانية العاجلة تجهيزًا لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين المراكز اللوجيستية وقطاع غزة.. والهلال الأحمر ينشئ مخيم إيواء جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة لخدمة 6000 شخص

بالإضافة إلي إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م وتعلن تنظيم ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية وفتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف بداية من 2 يناير وحتى 16 يناير 2024

وأستمرت حملة هنوصلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة في فاعليتها بالمحافظات وتنفذ 753 حملة على مستوى 23 محافظة بمشاركة 164 مكتب تأهيل متنقل وباستهداف 629 قرية.



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