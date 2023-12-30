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مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تختتم معرض الفنون التراثية.. صور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تختتم معرض الفنون التراثية.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بالشباب والرياضة، المعرض الختامي لمشروع الفنون التراثية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة تنمية النشء بمركز شباب أرض اللواء.

وذلك بحضور جيهان حنفي- وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، عادل فهمي وكيل المديرية للشباب. 

وتضمن المعرض منتجات الورش الفنية للمشروع المنفذة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2023 وتتمثل في ( منتجات الكروشيه - مشغولات يدوية - اكسسوارات - تحف فنية - خيامية) كما تضمن المعرض جدارية عن الألعاب الرياضية التراثية.  

وقام بالتدريب على المشروع: الدكتور هشام عبد الغني مصمم الجدارية - والدكتور سيد عبد الوهاب مدرس بكلية التربية الرياضية - دعاء عبد الجواد ورش فنية- أمارات عبد الرازق ورش فنية.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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