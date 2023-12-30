بنك ناصر الاجتماعي يفتتح أحدث فروعه بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في التوسع بخدمات بنك ناصر الاجتماعي والوصول للمستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية، تم افتتاح أحدث فروع البنك بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان ولفيف من قيادات البنك.

وتفقد عبدالفضيل أقسام الفرع الجديد وأطلع على الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، مؤكداً أن افتتاح الفرع جاء بناء علي توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة البنك في إطار استراتيجية البنك التوسعية، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، بالإضافة إلي أن الفرع أقيم لخدمة أبناء نصر النوبة وتيسيرا على قاطنيها من صعوبة الانتقال إلي فرع البنك بأسوان في إطار توفير كافة الخدمات المصرفية والاجتماعية لهم.

وأضاف عبد الفضيل أن الدولة اتجهت للتوسع فى تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات لأهالينا بالمحافظات المختلفة، فى جميع القطاعات والمجالات، فضلا عن توسيع نطـاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعية والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، وتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، لذلك حرص البنك على افتتاح فرع له في مدينة نصر النوبة لخدمة أهالينا في الصعيد.

وأشار إلى أن الفرع تم تجهيزه علي أعلي مستوي حتى يظهر بالشكل المشرف الذي يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وعلي هامش الافتتاح حرص نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان علي تحفيز كوادر العاملين، بفروع البنك بمحافظة أسوان، حيث تم توزيع شهادات التقدير للمكرمين من الزملاء، لأدائهم المتميّز ومثابرتهم في إنجاز مهامهم بكفاءة وإخلاص، ومساهمتهم في تكامل فريق عمل إدارتهم بما يصب في تحقيق أهداف البنك.

كما تم تكريم أصحاب مشروعات تمويل «مستورة»، من أصحاب قصص النجاح في المحافظة، وأصحاب تمويل مشروعات فاتحة خير في خطوة لتشجيع العملاء علي إقامة مشروعات خاصة بهم.