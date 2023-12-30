نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة: الانتهاء من أعمال الصيانة بأبو النمرس وعودة المياه تدريجيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر ٦٠٠مم بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس.

وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة فتح المياه لتصل تدريجيًا لمناطق "المنوات، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس" بمركز أبو النمرس.

هذا وأعلنت الشركة في بيانٍ سابق لها، عن انقطاع المياه ببعض مناطق أبو النمرس نتيجة أعمال الصيانة والتطهير بمحطة مياه أبو النمرس.