نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مياه الجيزة: تحليل 211402 عينة من مياه الشرب والصرف الصحي خلال 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن توفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن، أحد أهم المحاور التي توليها الشركة إهتمامًا بالغًا، كون أن جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، واحدة من أهداف إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

مشيرًا إلى أن هناك سعي مستمر لتطوير منظومة الجودة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن عدد عينات مياه الشرب المرفوعة من مآخذ وطرود وشبكات مياه الشرب بلغ 202،720 عينة، فيما بلغت عدد العينات المرفوعة من محطات الصرف الصحي 1845 عينة، و6837 عينة صرف صناعي.

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى حصول محطات:جزيرة الدهب والحجارة وإمبابة وأوسيم والحوامدية والعياط على شهادة مأمونية وسلامة المياه، وتداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة أم دينار والبدرشين، مؤكدًا على تطبيق خطط مأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لمحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية ومتابعة جودة المياه بهدف إستدامة الخدمات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكذا الحفاظ على المشروعات القومية.

ولفت بدوي، إلى إعتماد شهادة الأيزو الدولية "١٧٠٢٥" لمعامل مياه إمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعالجة صرف زنين ومعالجة أم دينار، وجار تأهيل معمل الصرف الصناعي، ومعامل محطات مياه الجيزة والحوامدية والعياط، فيما تم تجديد إعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM هذا العام لمحطات مياه: إمبابة وجزيرة الذهب وتوسعات جزيرة الذهب والبدرشين والصف والعياط والحوامدية، ومعالجة صرف زنين ومعالجة صرف البدرشين، الأمر الذي يعكس مدى إتباع الإجراءات والمعايير القياسية في مجالات التشغيل والصيانة ومراقبة وضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل عبدالحفيظ رئيس قطاع المعامل والجودة، أن معامل مياه الشرب والصرف الصحي تغطي كافة مناطق محافظة الجيزة، بالإضافة إلى المعامل المركزية والتي تقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد علي جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، عن طريق قياس تحاليل عينات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتةً إلى أن المعامل مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات والكيماويات.

وأشارت رئيس قطاع المعامل، إلى أن هذا العام، شهد تدريب 363 من العاملين بالقطاع، منهم 189كيميائيًا و114 فنيًا و60 عاملًا، وذلك في إطار استهداف أعلى معدلات الكفاءة وتعزيز وتنمية مهارات العاملين من خلال توفير أحدث البرامج التدريبية المتخصصة.

وتابعت الدكتورة أمل عبدالحفيظ، أنه في إطار السعي الدائم لتنمية الموارد وتعزيز استدامة الخدمات، حققت إدارة الصرف الصناعي المركز الثاني بالمسابقة التي ُأُجريت بمشاركة إدارات الصرف الصناعي بالشركات التابعة للشركة القابضة، لافتةً إلى تكثيف دور الإدارة العامة للرقابة علي المنشآت الصناعية عن طريق زيادة عدد العينات المرفوعة من المنشآت الصناعية وإلزام المنشآت الصناعية المخالفة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم رفع 6837 عينة من عينات الصرف الصناعي هذا العام.

وفي سبيل تعزيز متطلبات الجودة والتأكيد على دقة النتائج، شهد هذا العام إنشاء المعمل المركزى للصرف الصحى والإدارات التابعة له وإمداد المعمل بأحدث الأجهزة الحديثة بتمويل من المنحة الألمانيةgiz والشركة.

واستمرارًا للدور الفعال لإدارة الخزانات، تتواصل أعمال الإدارة في عمل التعقيم والتطهير لخزانات الشركة، وتعظيم الموارد من خلال تقديم خدمات تطهير خزانات المنشآت الخاصة والعامة، كما تواصل اللجنة العلمية بدراسة البحوث المقدمة من العاملين المتميزين بالشركة لإمكانية الإستفادة التطبيقية منها حيث تضم تلك اللجنة خبرات من شتى العلوم المختلفة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المصرية، وذلك يأتي في ضوء تعزيز دور البحث العلمي ودعم البحوث التطبيقية وتطوير الأداء.