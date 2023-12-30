أخبار مصرية

17 نصيحة من هيئة الدواء لمرضى السكري.. "عشان تعيش بصحة جيدة"

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 نصيحة من هيئة الدواء لمرضى السكري.. "عشان تعيش بصحة جيدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح والإرشادات لمرضى السكري، في حياته بشكل عام، بالإضافة لنصائح أخرى للتعامل مع جهاز قياس السكر، لكي يتمتع بصحة جيدة، وجاءت النصائح والإرشادات كالتالي:

• يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​
• راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​
• استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​
• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​
• إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​
• شحن الجهاز بإنتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​
• قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​
• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​
• أحضر الجهاز  عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج. ​
أما بالنسبة للإرشادات لمريض السكري في التعامل مع مرضه كي يتمتّع بصحّة جيّدة، فهي كالتالي:

•اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة ​
•تجنب الانفعال والضغط العصبي​
•اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​
•فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب ​
•الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​
•العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​
•يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه​
• ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر​

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا