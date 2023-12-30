نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 نصيحة من هيئة الدواء لمرضى السكري.. "عشان تعيش بصحة جيدة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قدمت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح والإرشادات لمرضى السكري، في حياته بشكل عام، بالإضافة لنصائح أخرى للتعامل مع جهاز قياس السكر، لكي يتمتع بصحة جيدة، وجاءت النصائح والإرشادات كالتالي:
• يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.
• راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.
• استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.
• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.
• إدخال الشريط جيدا في الجهاز.
• شحن الجهاز بإنتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية.
• قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.
• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.
• أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.
أما بالنسبة للإرشادات لمريض السكري في التعامل مع مرضه كي يتمتّع بصحّة جيّدة، فهي كالتالي:
•اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة
•تجنب الانفعال والضغط العصبي
•اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب
•فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب
•الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة
•العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات
•يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه
• ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر