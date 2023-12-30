نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 نصيحة من هيئة الدواء لمرضى السكري.. "عشان تعيش بصحة جيدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح والإرشادات لمرضى السكري، في حياته بشكل عام، بالإضافة لنصائح أخرى للتعامل مع جهاز قياس السكر، لكي يتمتع بصحة جيدة، وجاءت النصائح والإرشادات كالتالي:

• يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​

• راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​

• استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​

• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​

• إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​

• شحن الجهاز بإنتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​

• قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​

• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​

• أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج. ​

أما بالنسبة للإرشادات لمريض السكري في التعامل مع مرضه كي يتمتّع بصحّة جيّدة، فهي كالتالي:

•اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة ​

•تجنب الانفعال والضغط العصبي​

•اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​

•فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب ​

•الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​

•العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​

•يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه​

• ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر​