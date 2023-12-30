نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: تشكيل لجنة فنية لمتابعة بيانات السلع من المصانع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأي إخفاء لها سيكون له عقوبات، مشيرًا إلى أنه سيتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على الأرض.

كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعي لهذه السلع.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتًا إلى أنه يتابع جميع المواقع.

