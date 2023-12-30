عاجل - بينهم 4 شاحنات وقود.. دخول 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

أحمد جودة - القاهرة - بينهم 4 شاحنات وقود.. دخول 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

بينهم 4 شاحنات وقود.. دخول 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.. عبرت 50 شاحنة مساعدات، اليوم، معبر رفح متجهين إلى قطاع غزة تشمل 4 شاحنات وقود، حسب ما أكدته فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وكان قد وصل 18 مصابا ونحو 250 آخرين من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح قادمين من قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه غير المسبوقة على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.