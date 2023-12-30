عاجل - أبرزها "الزيت والأرز والسكر".. ننشر قائمة السلع الاستراتيجية بعد قرار رئيس الوزراء

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أحمد جودة - القاهرة - أبرزها "الزيت والأرز والسكر".. ننشر قائمة السلع الاستراتيجية بعد قرار رئيس الوزراء

أبرزها "الزيت والأرز والسكر".. ننشر قائمة السلع الاستراتيجية بعد قرار رئيس الوزراء.. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هدف اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار.

وأعلن رئيس الوزراء، السلع الرئيسية التي تمس حياة المواطن، والتي تم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم "السكر، الأرز، زيت الخليط "الطعام"، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض"، مشيرًا إلى أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأي إخفاء لها سيكون له عقوبات، مشيرًا إلى أنه سيتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على الأرض.

كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعي لهذه السلع.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتًا إلى أنه يتابع جميع المواقع.

وطالب رئيس الوزراء، المواطن نفسه بالإبلاغ عن أي منفذ أو مكان يبيع بأسعار غير الأسعار الاسترشادية التي سيتم الإعلان عنها.