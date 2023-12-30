نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "خط أحمر".. قائمة السلع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة وتمس حياة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "خط أحمر".. قائمة السلع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة وتمس حياة المواطنين

"خط أحمر".. قائمة السلع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة وتمس حياة المواطنين.. يبحث عدد كبير من المواطنين، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأي إخفاء لها سيكون له عقوبات، وسيتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على الأرض.

وأعلن رئيس الوزراء، قائمة السلع الرئيسية التي تمس حياة المواطن، والتي تم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم ""، مشيرًا إلى أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.

قائمة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قائمة السلع الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة، اليوم السبت 30-12-2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجاءت كالتالي:

السكر.

الأرز.

زيت الخليط "الطعام".

الزيت والسكر

الفول.

اللبن.

المكرونة.

الجبن الأبيض.

وأكد رئيس الحكومة، أن هدف اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار.

كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعي لهذه السلع.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتًا إلى أنه يتابع جميع المواقع.

وطالب رئيس الوزراء، المواطن نفسه بالإبلاغ عن أي منفذ أو مكان يبيع بأسعار غير الأسعار الاسترشادية التي سيتم الإعلان عنها.