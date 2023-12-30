"غزة من الداخل نظرة حقوقية".. في ندوة بالصحفيين الثلاثاء 2 يناير

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية"، وذلك يوم الثلاثاء 2 يناير 2024م الساعة السادسة مساءً بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

ويتحدث في الندوة، علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس رئيس مركز ميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية.

ويدير الندوة الكاتب الصحفى مجدي حلمي.